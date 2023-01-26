Меркушина-младшая собирает медали для Украины: биатлонистка завоевала бронзу на ЕЮОФ-2023
Источник:Общественное Спорт
В Италии проходит зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Украинские спортсмены завоевали уже третью награду на престижных соревнованиях.
Во второй соревновательный день на ЕЮОФ-2023 прошли гонки биатлонного турнира. Программа соревнований включала индивидуальные гонки для мужчин и женщин.
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Выступление представителей мужской команды Украины откровенно разочаровало, поскольку лучшим результатом стало 46-е место Николая Грущака. Остальные два украинских участника гонки оказались за пределами топ-50.
Бойцовский характер Меркушиной
В женской индивидуальной гонке самый лучший результат продемонстрировала Александра Меркушина. Однако "индивидуалка" не просто складывалась для украинской биатлонистки. На первом огневом рубеже она допустила две ошибки, оказавшись на грани топ-30.
Однако Александра продемонстрировала настоящие бойцовские качества. Уже после второй стрельбы она была 14-й. На следующих двух огневых рубежах Меркушина чисто отстрелялась, что позволило ей попасть на пьедестал.
В итоге 18-летняя украинская биатлонистка завоевала бронзовую медаль. В топ-20 также попала Татьяна Тарасюк, допустившая только один промах. Третья участница от Украины Валерия Шейгас финишировала 37-й.
Чемпионкой по этой дисциплине стала немка Юлия Таннгаймер, а серебро у Вольдии Жальмас Полин из Франции.
ЕЮОФ-2023. Биатлон. Индивидуальная гонка – женщины
- 1. Юлия Таннгаймер (Германия, 1+1+0+1) 34:02.3
- 2. Вольдия Жальмас Полин (Франция, 1+0+0+0) +9.8
- 3. Александра Меркушина (Украина, 2+1+0+0) +1:08.9
...
- 18. Татьяна Тарасюк (Украина, 0+0+1+0) +3:57.4
- 37. Валерия Шейгас (Украина, 2+2+0+1) +6:56.6
Отметим, что Европейский юношеский олимпийский фестиваль продлится в Италии до 28 января. Награды будут разыграны в 12 зимних дисциплинах.