Ногами и по лицу: польские фаны жестко избили экс-тренера Динамо Александра Хацкевича

Польский Заглембе из города Сосновец проваливает сезон во втором дивизионе чемпионата Польши. Из-за этого болельщики команды сорвались на тренера Александра Хацкевича

Бывший тренер Динамо Александр Хацкевич этой зимой смог трудоустроиться в Польше. Белорусский специалист возглавил клуб Заглембе из города Сосновец.

По теме Эпический фэйл Хацкевича: экс-тренер Динамо закрыл игроков в раздевалке и заставил придумать тактику

Хацкевич получил на орехи

Команда выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Польши. Впрочем дела у Хацкевича идут крайне плохо. В семи матчах Заглембе получил лишь два балла.

Такая ситуация повысила уровень напряжения со стороны фанатов, которые в конце концов не выдержали. Польские СМИ сообщают, что болельщики пробрались на базу Заглембе во время тренировки и устроили разборки.

В итоге фанаты избили Хацкевича, ударив его по лицу и по телу ногами. Состояние специалиста пока неизвестно. Сейчас команда из Сосновца занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной зоны аж на 12 очков.

Читайте также "Нечего комментировать": экс-тренер Динамо из Беларуси послал российских журналистов за кораблем

Отметим, что в последнем матче Заглембе проиграл 0:4 из-за странного эксперимента от экс-тренера Динамо. Хацкевич закрыл футболистов на базе и заставил самих придумать план на игру.