Президент ненастоящий: глава УЕФА Чеферин обвиняется в подделке документов перед выборами

Словенский функционер может получить серьезные проблемы с законом на Родине. Местные СМИ утверждают, что Чеферин не имел права баллотироваться на пост президента УЕФА.

В среду, 5 апреля, прошел Конгресс УЕФА. На нем был переизбранный президент Александер Чеферин, ушедшего на свой третий срок.

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Сразу после этого на Родине у словенца вышло резонансное расследование. Чеферин подозревается в подделке документов во время баллотирования на свой первый срок в 2016 году.

Работал ли Чеферин в клубе?

Местные СМИ сообщают, что функционер в своем резюме указал, что с 2006 по 2011 год Чеферин был членом совета директоров Олимпии из Любляны. Но по данным ресурса этот факт является ложью.

Весомых доказательств источник не предоставляет. Впрочем, этот пункт важен при подаче заявки на выборы президента УЕФА. У кандидата должен быть опыт работы в менеджменте профессионального клуба.

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При этом Федерация футбола Словении подтверждает, что Александер действительно занимал должность в Олимпии, как это указано в резюме. Отметим, что параллельно с переизбранием Чеферина место в Исполкоме УЕФА получил и глава УАФ Андрей Павелко.