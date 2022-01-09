Первым амбассадором игры разработчики сделали футболиста сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко.

К слову Миколенко получил наивысшую оценку в дебютном матче за Эвертон: он сыграл 120 минут

Представление игры:



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