Первым амбассадором игры разработчики сделали футболиста сборной Украины и Манчестер Сити Александра Зинченко.
К слову Миколенко получил наивысшую оценку в дебютном матче за Эвертон: он сыграл 120 минут
Представление игры:
Что известно о Strikerz
- Симулятор создан на "движке" Unreal Engine. По словам разработчиков, победа в матче будет зависеть только от мастерства игрока.
- UFL выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Точная дата релиза пока неизвестна.
- Симулятор будет распространяться по модели free-to-play (позволяет играть пользователю без обязательного внесения средств). Игрокам предстоит сформировать свою команду из более чем 5 тысяч футболистов.