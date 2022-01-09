Першим амбасадором гри розробники зробили футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

До слова Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин

Представлення гри:

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