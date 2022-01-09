Першим амбасадором гри розробники зробили футболіста збірної України та Манчестер Сіті Олександра Зінченка.

До слова Миколенко отримав найвищу оцінку в дебютному матчі за Евертон: він зіграв 120 хвилин

Представлення гри:

Що відомо про Strikerz

  • Симулятор створено на "движку" Unreal Engine. За словами розробників, перемога у матчі залежатиме лише від майстерності гравця.
  • UFL вийде на ПК, PS4, PS5, Xbox One та Xbox Series. Точна дата релізу поки що невідома.
  • Симулятор буде розповсюджуватися за моделлю free-to-play (дозволяє грати користувачеві без обов'язкового внесення коштів). Гравцям належить сформувати свою команду із понад 5 тисяч футболістів.