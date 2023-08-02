Мы не должны уставать от войны, – Зинченко о благотворительном матче

Александр Зинченко объяснил, почему взялся за организацию благотворительного матча. Украинский полузащитник еженедельно пытается помочь своему государству.

Напомним, что благотворительный матч для поддержки Украины состоится 5 августа в Лондоне. Зинченко и Шевченко привлекли ряд мировых звезд к данному поединку

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Никогда не простим

Полузащитник лондонского Арсенала в очередной раз пытается донести до мира то, что о войне в Украине не стоит забывать, поскольку она продолжает нести страдания людям. В частности, Зинченко вспомнил несколько ужасающих историй, а именно по поводу разрушенной Россией ГЭС в Новой Каховке. Александр рассказал иностранному изданию The Athletic о том, что некоторые люди не смогли покинуть свои дома, поскольку здание на 3-4 этажа уходило под воду. Также Александр рассказал историю о женщине, которая держала на руках двух маленьких детей, родившихся всего несколько месяцев назад. Женщина была на крыше с младенцами и держалась за последний камень. Несмотря на все свои попытки, она не смогла выжить вместе с детьми.

Когда мои дети вырастут, они будут спрашивать меня: "Папа, когда в нашей стране была война, что ты делал? Как сильно ты помог людям". Я просто хочу посмотреть в глаза своим детям и сказать: "Ну, мы с твоей мамой пытались изо всех сил". Так вот что я пытаюсь сделать, вот что у меня в уме. Для меня и для Андрея Шевченко, и для всех нас в Украине эта игра так важна. Помимо денег, которые мы пытаемся собрать для восстановления школы, это также важное послание мощное послание миру о том, что мы все вместе. Я знаю, что некоторые люди устали от этой войны. Но моя единственная ссылка в том, что мы должны держаться вместе. Потому что если бы не Украина, это могла быть другая страна, верно? Сегодня это Украина, но если мы не остановим здесь и сейчас, то следующей может стать любая другая страна,

– сказал Зинченко.

Напомним, главной целью матча станет сбор средств на восстановление Михаило-Коцюбинского лицея в Черниговской области. Образование было уничтожено российскими оккупантами 4-го марта 2022 года. Стоит отметить, что в прямой трансляции встреча будет показана на онлайн-сервисе Megogo, которую болельщики смогут посмотреть бесплатно. Капитанами звездных коллективов станут Александр Зинченко и Андрей Шевченко.