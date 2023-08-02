Нагадаємо, що благодійний матч для підтримки України відбудеться 5-го серпня у Лондоні. Зінченко та Шевченко залучили низку світових зірок до даного поєдинку

Варте уваги Мив після цього руки: Сабо пригадав зустріч із Путіним після матчу проти Росії

Ніколи не пробачимо

Півзахисник лондонського Арсеналу вкотре намагається донести світу те, що про війну в Україні не варто забувати, оскільки вона продовжує нести страждання людям. Зокрема, Зінченко пригадав декілька жахливих історій, а саме стосовно зруйнуваної Росією ГЕС у Новій Каховці. Олександр розповів іноземному виданню The Athletic про те, що деякі люди не змогли покинути свої будинки, оскільки будівля на 3-4 поверхи йшла під воду. Також Олександр розповів історію про жінку, яка тримала на руках двох маленьких дітей, які народилися лише кілька місяців тому. Жінка була на даху з немовлятами і трималася за останній камінь. Попри усі свої намагання вона не змогла вижити разом із дітьми.

Коли мої діти виростуть, вони питатимуть мене: "Тату, коли в нашій країні була війна, що ти робив? Як сильно ти допоміг людям". Я просто хочу подивитися в очі своїм дітям і сказати: "Ну, ми з твоєю мамою намагалися щосили". Так ось що я намагаюся зробити, ось що в мене в голові. Для мене і для Андрія Шевченка, і для всіх нас в Україні ця гра є такою важливою. Крім грошей, які ми намагаємося зібрати для відновлення школи, це також важливе послання потужне послання світу про те, що ми всі разом. Я знаю, що деякі люди втомилися від цієї війни. Але моє єдине посилання в тому, що ми повинні триматися разом. Тому що якби не Україна, це могла б бути інша країна, вірно? Сьогодні це Україна, але якщо ми не зупинимо тут і зараз, то наступною може стати будь-яка інша країна,

– сказав Зінченко.

Нагадаємо, головною метою матчу стане збір коштів на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Освітній заклад був знищений російськими окупантами 4-го березня 2022 року. Варто відзначити, у прямій трансляції зустріч буде показана на онлайн-сервісі Megogo, яку вболівальники зможуть переглянути безкоштовно. Капітанами зіркових колективів стануть Олександр Зінченко та Андрій Шевченко.