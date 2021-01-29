Зинченко попал в сборную тура АПЛ
Украинец Александр Зинченко постепенно возвращает себе место в стартовом составе Манчестер Сити. Игрок сборной Украины сыграл уже свой шестой матч за "горожан" в 2021 году.
Источник: WhoScored
Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
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В символическую сборную попал украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко.
За матч против Вест Бромвича, в котором подопечные Пепа Гвардиолы победили 5:0, Зинченко получил оценку 7,45.
24-летний Зинченко в шестой раз в 2021 году вышел в основном составе Манчестер Сити и сыграл полный матч.
Кто попал в символическую сборную
- Альфонс Ареола (Фулхэм)
- Канселу (Манчестер Сити)
- Льюис Дан (Брайтон)
- Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)
- Александр Зинченко (Манчестер Сити)
- Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)
- Гюндоган (Манчестер Сити)
- Томаш Соучек (Вест Хэм)
- Садьйо Мане (Ливерпуль)
- Рияд Марэм (Манчестер Сити)
- Крис Вуд (Бёрнли)
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