Украинец Александр Зинченко постепенно возвращает себе место в стартовом составе Манчестер Сити. Игрок сборной Украины сыграл уже свой шестой матч за "горожан" в 2021 году.

Источник: WhoScored Авторитетный статистический портал WhoScored составил символическую сборную по итогам 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Смотрите также Зинченко помог МанСити разгромить Вест Бромвич и стать лидером АПЛ: видео В символическую сборную попал украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко. За матч против Вест Бромвича, в котором подопечные Пепа Гвардиолы победили 5:0, Зинченко получил оценку 7,45. 24-летний Зинченко в шестой раз в 2021 году вышел в основном составе Манчестер Сити и сыграл полный матч. Кто попал в символическую сборную Альфонс Ареола (Фулхэм)

Канселу (Манчестер Сити)

Льюис Дан (Брайтон)

Гарри Магуайр (Манчестер Юнайтед)

Александр Зинченко (Манчестер Сити)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити)

Гюндоган (Манчестер Сити)

Томаш Соучек (Вест Хэм)

Садьйо Мане (Ливерпуль)

Рияд Марэм (Манчестер Сити)

Крис Вуд (Бёрнли)

Сборная 20 тура АПЛ / Фото WhoScored