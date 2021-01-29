Українець Олександр Зінченко поступово повертає собі місце у стартовому складі Манчестер Сіті. Гравець збірної України відіграв уже свій шостий матч за "містян" у 2021 році.

Джерело: WhoScored Авторитетний статистичний портал WhoScored склав символічну збірну за підсумками 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Дивіться також Зінченко допоміг МанСіті розгромити Вест Бромвіч і стати лідером АПЛ: відео У символічну збірну потрапив український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко. За матч проти Вест Бромвіча, в якому підопічні Пепа Гвардіоли перемогли 5:0, Зінченко отримав оцінку 7,45. 24-річний Зінченко вшосте у 2021 році вийшов в основному складі Манчестер Сіті та відіграв повний матч. Хто потрапив у символічну збірну Альфонс Ареоля (Фулхем)

Жуан Канселу (Манчестер Сіті)

Льюїс Дан (Брайтон)

Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед)

Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)

Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)

Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті)

Томаш Соучек (Вест Хем)

Садьйо Мане (Ліверпуль)

Ріяд Марем (Манчестер Сіті)

Кріс Вуд (Бьорнлі)

Збірна 20 туру АПЛ / Фото WhoScored