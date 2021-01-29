Зінченко потрапив у збірну туру АПЛ
Українець Олександр Зінченко поступово повертає собі місце у стартовому складі Манчестер Сіті. Гравець збірної України відіграв уже свій шостий матч за "містян" у 2021 році.
Джерело: WhoScored
Авторитетний статистичний портал WhoScored склав символічну збірну за підсумками 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).
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У символічну збірну потрапив український футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко.
За матч проти Вест Бромвіча, в якому підопічні Пепа Гвардіоли перемогли 5:0, Зінченко отримав оцінку 7,45.
24-річний Зінченко вшосте у 2021 році вийшов в основному складі Манчестер Сіті та відіграв повний матч.
Хто потрапив у символічну збірну
- Альфонс Ареоля (Фулхем)
- Жуан Канселу (Манчестер Сіті)
- Льюїс Дан (Брайтон)
- Гаррі Магвайр (Манчестер Юнайтед)
- Олександр Зінченко (Манчестер Сіті)
- Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті)
- Ілкай Гюндоган (Манчестер Сіті)
- Томаш Соучек (Вест Хем)
- Садьйо Мане (Ліверпуль)
- Ріяд Марем (Манчестер Сіті)
- Кріс Вуд (Бьорнлі)
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