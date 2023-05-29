Лондонский Арсенал попал в неприятную ситуацию. "Канониры" решили поздравить одного из бывших футболистов клуба с днем рождения.

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Им является Андрей Аршавин из России, пишет 24 канал. Экс-форвард выступал в Лондоне в течение четырех сезонов, поэтому Арсенал решил, что будет уместно написать в его адрес "Желаем тебе прекрасного дня, Андрей".



Пост-поздравления Аршавина / скриншот

Однако похоже, что лондонцы спохватились. Через несколько часов после публикации Арсенал удалил это сообщение из твиттера, как будто его и не было. За это время под постом появилось немало возмущенных комментариев, что сейчас не пора приветствовать россиянина.

Сам клуб не комментирует этот инцидент. Стоит отметить, что в 00-е за Арсенал выступал украинец Олег Лужный. А в прошлом году в состояние "канониров" перешел Александр Зинченко.

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Футболист помог подопечным Микеля Артеты впервые за долгое время вернуться в Лигу чемпионов. Более того, Арсенал чуть не стал победителем АПЛ, но все же на финише уступил Манчестер Сити.

Что касается Зинченко, то, несмотря на несколько травм, украинец отыграл 33 матча за сезон. У них Александр отметился одним голом и двумя результативными передачами.