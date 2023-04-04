В начале сезона немногие верили, что Александр Зинченко станет ведущим игроком в тактической схеме Артеты. Однако 35-ка Арсенала превзошел все надежды. Лидерские качества украинского универсала не раз выручали "канониров" от потери очков в чемпионате. Поэтому в первом месте Арсенала по итогам 29 матчей АПЛ есть большая заслуга Зинченко.

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Зинченко – топ-игрок АПЛ

Авторитетный статистический портал Whoscored составил символическую сборную лучших игроков английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. На позицию левого защитника сборной попал Александр Зинченко, у которого средняя оценка за матчи чемпионата – 6,9.

Кроме украинца, в текущую версию попали еще два игрока "канониров" – Букайо Сака и Габриэл Мартинелли. В нападении звездной команды два суперфорварда – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) и Гарри Кейн (Тоттенхэм).

Текущая сборная лучших игроков АПЛ / Whoscored