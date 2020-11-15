Півзахисник збірної України Олександр Зінченко відреагував на критику в його бік після матчу з Німеччиною (1:3).

Зінченко образився на фанатів української команди, які критикували його після поразки від Німеччини. Про це він написав у інстаграмі.

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Читаючи весь бруд, який вилилмвся на мене і мою сім'ю після вчорашньої гри, в черговий раз переконався, який у нас народ, і як вони вміють підтримувати. На щастя чи на жаль, попит вже такий, що помилятися на чужій половині поля вже недозволено. За втрату м'яча на чужій половині поля, я повторюся, люди бажають тобі і твоїй родині смерті.

"Відчуваючи відповідальність за поразку на собі, звертаюся до адекватних уболівальників, яких у нас, на жаль, залишилося мало. Нас всіх з вами чекає фінал, будьте з командою", – написав Зінченко.

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Зустріч почалася з гола Яремчука, який здорово розпорядився м'ячем у штрафному і точно пробив в ближній кут воріт Нойєра.

Однак ще в першому таймі господарі зусиллями Сане і Вернера встигли вийти вперед, а в другому таймі нападник "Челсі" оформив дубль і закрив питання про переможця матчу.

Додамо, що українці в другому таймі тричі потрапили в штангу воріт німців, але забити другий гол так і не зуміли.