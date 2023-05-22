Этот год стал для Александра Зинченко очень удачным. Украинец перешел в Арсенал из Манчестер Сити и стал одним из лидеров команды.

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Вместе с "канонирами" Зина выиграл серебро у АПЛ, лучший результат команды с 2016 года. Теперь же у Александра намечается приятная новость в личной жизни.

Зина во второй раз станет отцом

На своей странице в инстаграмме украинец опубликовал романтическое видео, на котором видно УЗИ его жены Влады. Из него становится понятно, что пара ожидает второго ребенка.

"Мы ожидаем тебя", - так подписал это видео Александр. Сам анализ был сделан в январе этого года и на тот момент малышу было 11 недель. То есть, сейчас Власть Зинченко должна находиться на седьмом месяце беременности.

История любви Зинченко

Отметим, что Александр и Влада Зинченко одна из самых звездных пар в украинском футболе. Девушка работала журналисткой на телеканале "Футбол". После одного из матчей сборной в 2019 году Зинченко поцеловал ее в прямом эфире.

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В октябре того же года Александр сделал Влади предложение руки и сердца, а в августе 2020 пара отпраздновала свадьбу в Киеве. Уже через год в семье Зинченко появился первенец – дочь по имени Ева.