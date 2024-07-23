Много игроков на одной позиции: будущее Зинченко в Лондоне под вопросом

Арсенал Лондон в это трансферное окно подписал нового игрока на позицию Александра Зинченко. "Канониры" готовы рассмотреть предложения по трансферу украинца.

Итальянцы вылетели с Евро-2024 сразу после группового этапа, но один из игроков сборной Рикардо Калафьори хорошо проявил себя на турнире. Сообщают, что Арсенал Лондон уже подписал итальянского защитника.

Читайте также Жирона не против отпустить Довбика: нападающий определился с новым клубом

Будущее Зинченко в Лондоне

Болонья сенсационно заняла 4 место в прошлом сезоне Серии А, уже во время выступлений в итальянском чемпионате Калафьори обратил на себя внимание. "Канониры" предоставил центрбеку 5-летний контракт и зарплату в размере 3,5 миллиона евро.

Арсенал готов продать Зинченко и Якуба Кивера, чтобы разгрузить позицию левого защитника на которой будет выступать Калафьори. Также под вопросом будущее шотландца Кирана Тирни.

Этим летом, в июле, Александр Зинченко отказался от услуг своего агента и подписал контракт с Unique Football Agency.

Несмотря на возможный уход Зинченко, игрок поехал с лондонским клубом на турне в США, где сыграют товарищеские матчи против Борнмута, Манчестер Юнайтед и Ливерпуля.

В прошлом сезоне украинец сыграл 35 матчей забил один гол и отдал две голевые передачи. Напомним, что большую часть сезона Александр пропустил из-за травмы, после чего потерял основное место в составе Арсенала.

Первый матч в сезоне лондонский клуб будет играть в рамках АПЛ дома против Вулверхэмптона. Запланированная дата игры – 17 августа.