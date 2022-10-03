Александр и Влада Зинченко праздновали победу над Тоттенхэмом вместе с болельщиками

В субботу, 1 октября, Арсенал победил Тоттенхэма в дерби Северного Лондона. Хозяева матча не оставили подопечным Антонио Конте никаких шансов на успех.

Украинский защитник Александр Зинченко вышел на поле в основе Арсенала. Его заменили на 73 минуте встречи, пишет 24 канал .

Арсенал с Зинченко нанес Тоттенхэму первое в сезоне поражение и закрепился на вершине АПЛ

Эмоциональное празднование победы

Для Зинченко это был первый матч после небольшой паузы из-за травмы. Именно по этой причине он пропустил сентябрьские матчи Лиги наций-2022/2023.

Подопечные Микеля Артеты победили со счетом 3:1. Арсенал закрепился на вершине турнирной таблицы АПЛ, имея в своем активе 21 балл.

После матча Александр вместе со своей супругой Владой праздновали победу с болельщиками.

Видео празднований

В следующем туре "канониры" будут принимать Ливерпуль. Матч состоится 9 октября.

Для Зинченко это был 81 матч АПЛ в карьере. Столько же матчей было на счету Олега Лужного, ранее выступавшего за Арсенал и Вулвергемптон.

Напомним, что в июле Александр Зинченко сменил клуб в летнее межсезонье. Украинец покинул Манчестер Сити и перешел в Арсенал.

Он подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.