Український захисник Олександр Зінченко вийшов на поле в основі Арсенала. Його замінили на 73 хвилині зустрічі, пише 24 канал.

До теми Арсенал із Зінченком завдав Тоттенхему першої в сезоні поразки та закріпився на вершині АПЛ

Емоційне святкування перемоги

Для Зінченка це був перший матч після невеликої паузи через травму. Саме через цю причину він пропустив вересневі матчі Ліги націй-2022/2023.

Підопічні Мікеля Артети перемогли з рахунком 3:1. Арсенал закріпився на вершині турнірної таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 21 бал.

Після матчу Олександр разом зі своєю дружиною Владою святкували перемогу з вболівальниками.

Відео святкувань

У наступному турі "каноніри" прийматимуть Ліверпуль. Матч відбудеться 9 жовтня.

Цікаво. Для Зінченка це був 81-й матч АПЛ у кар'єрі. Стільки ж матчів було на рахунку Олега Лужного, який раніше виступав за Арсенал та Вулвергемптон.

Нагадаємо, що у липні Олександр Зінченко змінив клуб у літнє міжсезоння. Українець залишив Манчестер Сіті та перейшов в Арсенал.

Він підписав контракт з лондонським клубом на 5 років.