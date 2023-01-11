"Где ты, Пузо": Усик в плавках потролил толстяка Фьюри – фото

Украинский боксер Александр Усик принял вызов "Цыганскому королю". Правда, пока короли хевивейта выясняют отношения в социальных сетях, а не на ринге.

Чемпион мира WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик начал подготовку к мегафайту с Тайсоном Фьюри. Украинский боксер сейчас находится в прекрасной физической форме.

Читайте также Усик в футболке ВСУ поздравил украинцев с Новым годом из Евпатории

Усик тролит Фьюри

Так что Александр не обошел возможность потролить своего будущего соперника. Усик сделал фото в плавках у бассейна и обратился к "Цыганскому королю".

Средневес здесь! Где ты, Пузо?,

– подписал фото Усик, тэгнув Фьюри.

Усик уже готов к бою с Фьюри / twitter.com/usykaa

Пока что эпатажный британец не отреагировал на сообщения украинского чемпиона. Возможно он не может оторваться от своих любимых бургеров?

Напомним, что "Цыганский король", в присущем ему стиле, постоянно донимает Усика . Британец упрекает украинского боксера выступлениями в крузерверте, мол он не дорос до свупертяжелого дивизиона. Скандалист неоднократно называл Усика "карликом" и "средневесом".

Отметим, что поединок за звание абсолютного чемпиона мира должен пройти в марте. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сообщил, что команда Усика получила на согласование контракт на поединок