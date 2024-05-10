Победный талисман на базе: Усик вылетел на бой против Фьюри - демонстративные фото

Александр Усик вместе со своей командой вылетел в Эр-Рияд на бой против Тайсона Фьюри. С собой боксер взял игрушку-талисман от дочери, которая была с ним во время поединка с Энтони Джошуа.

Уже 18 мая в столице Саудовской Аравии состоится историческое событие в мире бокса, где на ринге встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.

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В самолете в Эр-Рияд с победным талисманом

В своих соцсетях Усик сообщил, что вылетел в Саудовскую Аравию вместе со своей командой.

"Мы уже близко! 18.05", – отметил украинец в подписи к фото.



Александр Усик и его команда в самолете / Фото из инстаграма боксера

Вместе с собой боксер взял игрушку-осленка, которая была с ним на бою с Энтони Джошуа. Усик рассказывал, что эту игрушку ему подарила дочь как талисман, чтобы он был рядом с ним.



Александр Усик с игрушкой от дочери / Фото из инстаграма боксера

Отметим, что Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд еще 4 мая.