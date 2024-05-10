Победный талисман на базе: Усик вылетел на бой против Фьюри - демонстративные фото
Источник:Инстаграм Александра Усика
Александр Усик вместе со своей командой вылетел в Эр-Рияд на бой против Тайсона Фьюри. С собой боксер взял игрушку-талисман от дочери, которая была с ним во время поединка с Энтони Джошуа.
Уже 18 мая в столице Саудовской Аравии состоится историческое событие в мире бокса, где на ринге встретятся Александр Усик и Тайсон Фьюри. Боксеры будут соревноваться за титул абсолютного чемпиона в супертяжелом весе.
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В самолете в Эр-Рияд с победным талисманом
В своих соцсетях Усик сообщил, что вылетел в Саудовскую Аравию вместе со своей командой.
"Мы уже близко! 18.05", – отметил украинец в подписи к фото.
Александр Усик и его команда в самолете / Фото из инстаграма боксера
Вместе с собой боксер взял игрушку-осленка, которая была с ним на бою с Энтони Джошуа. Усик рассказывал, что эту игрушку ему подарила дочь как талисман, чтобы он был рядом с ним.
Александр Усик с игрушкой от дочери / Фото из инстаграма боксера
Отметим, что Тайсон Фьюри прибыл в Эр-Рияд еще 4 мая.