Усик увиделся с Фьюри на боя Джошуа – Дюбуа: видео встречи боксеров
22 сентября 2024, 10:16Читати новину українською
Источник:Fight Hub TV
Будущие соперники Александр Усик и Тайсон Фьюри встретились в рингсайде боя между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Момент их встречи попал на видео.
В ночь на 22 сентября состоялся бой за абсолют между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.
Читайте также Легендарный обидчик Кличко поддержал Усика, у которого отобрали пояс IBF
Встреча Усика и Фьюри
На камеру попал момент встречи будущих соперников в рингсайде боя Джошуа – Дюбуа.
Это их первая встреча после поединка, который состоялся в мае 2024 года.
Встреча Усика и Фьюри: смотрите видео
Напомним, 21 декабря 2024 года между украинцем и британцем еще запланирован бой-реванш.