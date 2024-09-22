В ночь на 22 сентября состоялся бой за абсолют между Энтони Джошуа и Даниэлем Дюбуа. Уже в пятом раунде Дюбуа отправил Эй-Джея в нокаут после нескольких нокдаунов, защитив титул IBF.
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Встреча Усика и Фьюри
На камеру попал момент встречи будущих соперников в рингсайде боя Джошуа – Дюбуа.
Это их первая встреча после поединка, который состоялся в мае 2024 года.
Встреча Усика и Фьюри: смотрите видео
Напомним, 21 декабря 2024 года между украинцем и британцем еще запланирован бой-реванш.