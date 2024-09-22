В ніч на 22 вересня відбувся бій за абсолют між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Вже у п'ятому раунді Дюбуа відправив Ей-Джея в нокаут після кількох нокдаунів, захистивши титул IBF.

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Зустріч Усика та Ф'юрі

На камеру попав момент зустрічі майбутніх суперників у рингсайді бою Джошуа – Дюбуа.

Це їхня перша зустріч після поєдинку, який відбувся у травні 2024 року.

Зустріч Усика і Ф'юрі: дивіться відео

Нагадаємо, 21 грудня 2024 року між українцем і британцем ще запланований бій-реванш.