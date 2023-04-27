Мужество фотографий зашкаливает: Усик встретился с защитниками ВСУ
Источник:инстаграмм Александра Усика
Чемпион мира по версиям WBO, IBO и IBF Александр Усик продолжает поддерживать моральный дух украинских военных. Боксер посетил один из батальонов.
Украинские защитники выложили несколько пар фотографий с украинским чемпионом мира по боксу. Александр Усик посещает наших военных не только в госпиталях и безопасных местах.
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Поддерживает моральный дух наших ребят
Боксер побывал в одном из мест дислокации украинских военных. В целях безопасности никто не информирует, куда и в какое подразделение посетил Усик.
Усик посетил украинских военных / Фото с инстаграмма dsl.bless
Усик вместе с украинским военным / Фото из инстаграмма ol_ol.sh.k
Усик встретился с украинскими бойцами / Фото с facebook.com/luckypunch.net
Отметим, что Усик занимается еще и благотворительными делами, восстановлением разрушенных оккупантами жилых массивов и не забывает о боксе. Александр является послом платформы UNITED24. Боксер также успевает поддерживать физическую форму и ждет официального доказательства следующего поединка.
Ожидается, что Усик подерется с британцем Дэниелем Дюбуа. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что бой может состояться в Польше, ориентировочный срок – июль – август.
В последнем большом интервью Усик сравнил себя с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и рассказал, у кого из них двое больше нокаутов в ведении боя.