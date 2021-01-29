Телекомпания BT Sports провела опрос среди известных боксеров на тему того, кто бы выиграл бой между Александром Усиком и Дэвидом Хэем, если бы оба боксера находились на своем пике.

Источник: BT Sport Boxing

Небольшое преимущество получил британский боксер. За соотечественника отдали свои голоса Джо Кальзаге, Дерек Чисора, Амир Хан, Джо Джойс, Энтони Ярд и несколько других боксеров.

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Усик получил голоса от Давида Аделея, Шакура Стивенсона, Карла Фрэмптоном и Рикки Хаттона.

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Бой выдающихся боксеров, многократных чемпионов мира и членов Международного зала боксерской славы – Виталия и Владимира Кличко – по мнению всех причастных к миру единоборств, стал бы событием века в боксе.

Телекомпания также провела опрос среди британский чемпионов мира по боксу, попросив их определить победителя гипотетической битвы Виталия и Владимира Кличко. С огромным преимуществом победил старший брат, действующий мэр Киева.

Свои голоса за него отдали шесть из семи опрошенных звезд британского бокса – Джо Кальзаге, Дэвид Хэй, Амир Хан, Джош Тейлор, Ричи Вудхолл и Карл Фремптон. Бой Владимиру отдал только Рикки Хаттон.