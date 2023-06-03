"В 900 метрах были враги": Усик впервые поделился подробностями поездки на фронт

Чемпион мира по боксу Александр Усик не любит пиариться на войне. Только благодаря фото и видео защитников Украины мы узнали о поездке Усика на передовую.

В конце апреля Александр Усик посетил украинских военных в Донецкой области. Звезда мирового бокса приехал на передовую для поддержки украинских героев на одном из самых трудных направлений.

По теме Усик о войне России с Украиной: "Это началось не год назад, враг пришел к нам в 2014 году"

Видел врагов в бинокль

Александр Усик посетил боевые позиции, которые находятся вплотную к врагу. В интервью польским СМИ украинец впервые поделился подробностями и впечатлениями от поездки.

"Я был на передовой. В 900 метрах уже были враги. Я видел их в бинокль. Да, я ездил к нашим бойцам на передовую. Я был с ними, оставался в окопах. Это была просто поддержка этих ребят. Я нигде это не афишировал, не выкладывал фото и видео в соцсетях.

Общественность, наверное, узнала о том, где я был, потому что солдаты сами выкладывали фото в интернет. Но для меня это не пиар, это часть жизни. Почему? Потому что пацаны, которые защищают нашу страну на фронте, дают мне возможность сидеть сейчас на этом месте", – рассказал Усик.