"В 900 метрах были враги": Усик впервые поделился подробностями поездки на фронт
Источник:Przegląd Sportowy
Чемпион мира по боксу Александр Усик не любит пиариться на войне. Только благодаря фото и видео защитников Украины мы узнали о поездке Усика на передовую.
В конце апреля Александр Усик посетил украинских военных в Донецкой области. Звезда мирового бокса приехал на передовую для поддержки украинских героев на одном из самых трудных направлений.
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Видел врагов в бинокль
Александр Усик посетил боевые позиции, которые находятся вплотную к врагу. В интервью польским СМИ украинец впервые поделился подробностями и впечатлениями от поездки.
"Я был на передовой. В 900 метрах уже были враги. Я видел их в бинокль. Да, я ездил к нашим бойцам на передовую. Я был с ними, оставался в окопах. Это была просто поддержка этих ребят. Я нигде это не афишировал, не выкладывал фото и видео в соцсетях.
Общественность, наверное, узнала о том, где я был, потому что солдаты сами выкладывали фото в интернет. Но для меня это не пиар, это часть жизни. Почему? Потому что пацаны, которые защищают нашу страну на фронте, дают мне возможность сидеть сейчас на этом месте", – рассказал Усик.Напомним, что сторона Усика выиграла промоутерские торги за бой с Даниэлем Дюбуа. Ожидается, что поединок состоится во Вроцлаве 12 августа. Однако это еще не окончательная дата. По всей вероятности, бой состоится 26 августа и будет посвящен Дню Независимости Украины.