Усик на вершине: украинский чемпион сохранил первую строчку в рейтинге топ-боксеров от The Ring

Авторитетное издание The Ring обновило рейтинг лучших боксеров мира. Два украинских боксера сохранили свои позиции в топ-10 списке.

20 августа 2022 года Александр Усик в бою-реванше победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне весовых категорий (pound-for-pound). Несмотря на отмененный поединок против Тайсона Фьюри, украинец сохранил лидерство в престижном рейтинге журнала The Ring.

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Ломаченко удержался в рейтинге The Ring

Также сохранил свое место в топ-10 Василий Ломаченко. Претендент на звание абсолютного чемпиона мира в легком весе занимает 7-е место рейтинга The Ring. 20 мая в Лас-Вегасе украинец встретится с Дэвином Хэйни.

В первой тройке находятся два непобедимых боксера – бывший абсолютный чемпион в легчайшей весовой категории Наоя Иноуэ из Японии и американец Теренс Кроуфорд, владеющий титулом чемпиона WBO в полусреднем весе.

Топ-10 рейтинга P4P по версии The Ring

Александр Усик (Украина, 20-0, 13 КО) Наоя Иноуэ (Япония, 24-0, 21 KO) Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO) Эррол Спенс (США, 28-0, 22 KO) Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO) Дмитрий Бивол (Россия, 21-0, 11 KO) Василий Ломаченко (Украина, 17-2, 11 KO) Джош Тейлор (Великобритания, 19-0, 13 KO) Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО) Хуан Франциско Эстрада (Мексика, 44-3, 28 КО)

Напомним, что после отмены боя за абсолют против Тайсона Фьюри Всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально обязала Усика провести защиту титула с другим британцем Даниелем Дюбуа. Представители боксеров должны согласовать дату поединка до 2 мая. Ожидается, что бой состоится в Великобритании. Рассматриваются две локации мегафайта – Лондон и Манчестер. По всей вероятности, в случае победы над Дюбуа, Усик и Фьюри вернутся к обсуждению "Боя века".