20 серпня 2022 року Олександр Усик у бою-реванші переміг ексчемпіона світу Ентоні Джошуа та очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями (pound-for-pound). Попри скасований поєдинок проти Тайсона Ф'юрі, українець зберіг лідерство в престижному рейтингу журналу The Ring.
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Ломаченко утримався в рейтингу The Ring
Також зберіг своє місце в топ-10 Василь Ломаченко. Претендент на звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі займає 7-му сходинку рейтингу The Ring. 20 травня в Лас-Вегасі українець зустрінеться з Девіном Хейні.
У першій трійці знаходяться два непереможені боксери – колишній абсолютний чемпіон у найлегшій ваговій категорії Наоя Іноуе з Японії та американець Теренс Кроуфорд, який володіє титулом чемпіона WBO в напівсередній вазі.
Топ-10 рейтингу P4P за версією The Ring
- Олександр Усик (Україна, 20-0, 13 KO)
- Наоя Іноуе (Японія, 24-0, 21 KO)
- Теренс Кроуфорд (США, 39-0, 30 KO)
- Еррол Спенс (США, 28-0, 22 KO)
- Сауль Альварес (Мексика, 58-2-2, 39 KO)
- Дмітрій Бівол (Росія, 21-0, 11 KO)
- Василь Ломаченко (Україна, 17-2, 11 KO)
- Джош Тейлор (Велика Британія, 19-0, 13 KO)
- Джермалл Чарло (США, 35-1-1, 19 КО)
- Хуан Франциско Естрада (Мексика, 44-3, 28 КО)