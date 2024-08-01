Александр Усик спел "Червону руту" на футбольном матче в Польше: горячее видео с боксером

Украинский чемпион мира по боксу посетил матч Полесье – Олимпия в Лиге конференций. Несмотря на неудачный результат житомирцев Усик решил поднять настроение фанатам.

Житомирское Полесье отыграло свой второй матч в Лиге конференций. Команда Имада Ашура в номинально домашней встрече уступила в компенсированное время (1:2), пишет 24 Канал.

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Громкий поступок Усика

На матч в польском Гливице посетил украинский боксер Александр Усик. Чемпион мира в супертяжелом весе активно поддерживал Полесье, за которое болеет уже больше года.

Под занавес матча Усик решил подбодрить фанатов и организовал яркий флешмоб. Боксер начал громко петь культовую украинскую песню "Червона Рута" и фанаты активно поддержали Александра.

Видео пения от Усика:

Напомним, что для Полесья это был дебют в еврокубках, поскольку в прошлом сезоне житомирцы заняли пятое место в УПЛ. Впрочем, уже в первом матче подопечные Ашура уступили Олимпии со счетом 0:2.

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Теперь же "волки" завершили свой евросезон. Свой сезон в чемпионате Украины Полесье начнет со второго тура. В воскресенье, 11 августа, Полесье сыграет против Шахтера.