Мы очень хорошо стоим, еще и "набрасываем" им, – Усик уверен, что Украина победит россию в войне

Александр Усик после победы над Энтони Джошуа поделился мыслями о том, как он видит Украину. Непобедимый боксер уверен, что Украина победит и будет сильным государством.

Мы победим, – Усик

Соответствующее заявление 35-летний боксер из оккупированного Крыма сказал на пресс-конференции после того, как второй раз одолел Энтони Джошуа . Усик уверен, что Украина будет "на очень высоком уровне".

Джошуа швырнул пояса Усика после поражения и выдал эмоциональную речь: видео странных действий британца

"Будущее моего государства – мы победим и будем экономически на очень высоком уровне. К нам будет приезжать много туристов, потому что наша страна богата историей", – сказал Усик.

Боксер отметил, что раньше Украину знали благодаря братьям Кличко, Андрею Шевченко и Василию Ломаченко. Теперь в мире узнают Украину из-за кровавой войны с россией.

Когда люди знали Украину благодаря спортсменам – братья Кличко, Шевченко, Ломаченко. Сейчас нашу страну весь мир знает как ту, которая защищает себя от второй армии мира. И мы очень хорошо стоим, еще и "набрасываем" им,

– отметил украинец.

Усик уверен, что украинцы не сдаются и будут идти до конца.

"Некоторые люди в мире недооценивают кого-то. Откройте глаза и посмотрите, что происходит в мире и на территории Украины. Украинцы не сдаются, они до конца. Они будут идти до конца, и мы победим. Надо немного больше времени на это", – резюмировал Александр.

Отметим, что Усик посвятил победу Украины и ВСУ .

Усик снова победил Джошуа: что известно