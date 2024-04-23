В мае в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.
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Фрейзер Кларк о поединке Усик – Фьюри
Своими ожиданиями от поединка поделился бронзовый призер Олимпийских игр 2020 Фрейзер Кларк. По его словам, украинец имеет больше шансов на победу, ведь "Цыганский король" уже не имеет преимущества в габаритах.
"Я был полностью за Тайсона перед боем с Нганну. Я знаю, что он был не в кондиции, и знаю, что сейчас он в форме.
Это прозвучит странно, но он в форме или просто худой? Есть разница. Я хочу, чтобы Тайсон выиграл бой, но, как по мне, Усик победит", – сказал Кларк.