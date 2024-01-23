Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик стал соавтором песни "Терпи, казак". Текст украинского боксера спел исполнитель DREVO.

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Усик стал соавтором песни исполнителя DREVO

За основу взято стихотворение Усика "Терпи, казак", которое Александр обнародовал в феврале 2023 года. DREVO, в свою очередь, снял клип.

Видео на клип DREVO "Терпи, казак". Автор текста Александр Усик

Мы работали над песней 3 месяца. Спасибо всем за поддержку,

– сказал DREVO.

Важно. 17 февраля Александр Усик проведет бой за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе против британца Тайсона Фьюри, владеющего титулом WBC. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.