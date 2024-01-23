Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик став співавтором пісні "Терпи, козак". Текст українського боксера заспівав виконавець DREVO.
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Усик став співавтором пісні виконавця DREVO
За основу взято вірш Усика "Терпи, козак", який Олександр оприлюднив у лютому 2023 року. DREVO, у свою чергу, зняв ще й кліп.
Відео кліпу на пісню DREVO "Терпи, козак". Автор тексту Олександр Усик
Ми працювали над піснею 3 місяці. Дякую всім за підтримку,
– сказав DREVO.
Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рингу. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.