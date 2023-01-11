С Фьюри или с РФ: Усик "прокололся" на блиц-вопросе о стране-агрессоре

Украинский боксер Александр Усик во время эфира на собственном Youtube-канале объяснил свое отношение к Российской Федерации. Чемпион споткнулся только на последнем вопросе.

Обладатель поясов WBA, WBO, IBO и IBF супертяжелого дивизиона Александр Усик готовится к поединку с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри. Этот бой станет главным в карьере украинского чемпиона.

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Усик сделал свой выбор

Команда Усика разместила видео, на котором украинский боксер отвечает на блиц-опрос. Чемпиону было предложено сделать выбор между карьерой и жизнью со страной-агрессором. Боксер четко показал свое отношение к террористам. Лишь ответ на последний вопрос о "Цыганском короле" свел к шутке.

Без тренировок или с Россией? Без тренировок. Без поясов или с Россией? Без поясов. Без боев или с Россией? Без боев. С Фьюри или с Россией? С Фьюри, конечно,

– сказал Усик.

Кстати, по поводу самого боя Усик – Фьюри. Промоутер британца Фрэнк Уоррен рассказал, что переговоры между сторонами продолжаются. Также он подтвердил, что поединок состоится в марте. Команде Усика был отправлен контракт для ознакомления.