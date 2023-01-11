Володар поясів WBA, WBO, IBO та IBF надважкого дивізіону Олександр Усик готується до поєдинку з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі. Цей бій стане головним у кар'єрі українського чемпіона.

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Усик зробив свій вибір

Команда Усика розмістила відео, на якому український боксер відповідає на бліц-опитування. Чемпіону було запропоновано зробити вибір між кар'єрою та життям з країною-агресором. Боксер чітко показав своє ставлення до терористів. Лише відповідь на останнє питання про "Циганського короля" звів до жарту.

Без тренувань чи з Росією? Без тренувань. Без поясів чи з Росією? Без поясів. Без боїв чи з Росією? Без боїв. З Ф'юрі чи з Росією? З Ф'юрі, звичайно,

– сказав Усик.

До речі, щодо самого бою Усик – Ф'юрі. Промоутер британця Френк Воррен розповів, що переговори між сторонами тривають. Також він підтвердив, що поєдинок відбудеться в березні. Команді Усика був відправлений контракт для ознайомлення.

Варто відзначити, що менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив, що бій Усик – Ф'юрі може відбутися в період з 18 лютого по 4 березня 2023 року.