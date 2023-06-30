Фьюри не пуп земли: промоутер рассказал о вечере бокса в Саудовской Аравии

В декабре в Саудовской Аравии должен состояться безумный вечер бокса, где планируется бой за абсолютного чемпиона. Однако из-за боязгливой позиции Тайсона Фьюри он может претерпеть некоторые изменения.

Саудовская Аравия заявила о желании организовать зимой невероятный вечер бокса. На нем должны пройти 2 мегабоя между Уайлдером и Джошуа и Усиклм и Фьюри.

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Фьюри не является незаменимым

Поскольку "Жадное пузо" находит постоянные причины не выходить в ринг против Усика, начали появляться слухи, что мегатурнир в Саудовской Аравии может отмениться. Промоутер Эдди Хирн успокоил фанатов бокса и рассказал об организации соревнований в декабре.

Сегодня-завтра у нас запланирован телемост с инвесторами из Саудовской Аравии. На нем будут даже представители Уайлдера, ожидаю, что во время этой встречи мы окончательно закроем все вопросы. Происходящее вокруг боя Усик – Фьюри никак не повлияет на наши планы. Мы уже договорились, что бой Джошуа – Уайлдер состоится в любом случае. Если Фьюри откажется от поединка с Усиком, Александр будет боксировать со своим обязательным претендентом на титул IBF Филиппом Хрговичем на этом же вечере бокса.

– сообщил Хирн.

Что известно о потенциальном сопернике Усика на турнире в Саудовской Аравии

Филипп Хргович – хорватский 31-летний боксер, с 2017 года выступает на профессиональном уровне. Уже в шестом бою вышел на титульный поединок, где в третьем раунде нокаутировал американца Амира Мансура и получил вакантное звание интернационального чемпиона по версии WBC. В своем 12-м бою после технического нокаута завоевал титул интернационального чемпиона по версии IBF. Последний поединок провел в андеркарде боя-реванша Энтони Джошуа – Александр Усик против Чжан Чжиллея за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в тяжелом весе и одержал победу единогласным решением. Всего провел 15 боев (12 побед нокаутом и 3 по решению судей).