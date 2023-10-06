Секрет побед от Усика: чемпион мира по боксу объяснил, как Полесье обыграло Динамо

Украинский боксер Александр Усик не знает поражений на профессиональном ринге. Спортивные достижения чемпиона вдохновляют игроков Полесья.

Житомирское Полесье в меньшинстве добыло сенсационную победу над киевским Динамо (3:2). За ходом событий на поле наблюдал чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик.

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Совет Усика

Звезда мирового бокса имеет действующий контракт с "волками", но в отчетном поединке он не смог помочь своим одноклубникам. Однако Александр рассказал о секрете успеха дебютанта УПЛ.

Оказывается, все очень просто.

В церковь нужно ходить перед играми и поединками. Спасибо, за все Слава Богу,

– прокомментировал победу Полесья Усик.

Видео с комментарием Усика

Ранее Александр Усик рассказал о своей заветной мечте. Боксер, начинавший свой спортивный путь в спортшколе симферопольской Таврии, стремился сыграть против киевского Динамо.

Однако в матче 10-го тура Усик только морально помогал Полесью. Очевидно, что после боя с Дюбуа Александр не успел восстановить свои футбольные навыки.

Так что вполне возможно, что уже во втором круге ничто не помешает чемпиону мира по боксу воплотить свою мечту. Отметим, что Усик подписал соглашение с дебютантом УПЛ в год.