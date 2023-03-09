Александр Усик мечтает стать не только абсолютным чемпионом мира в хевивейте, но и сыграть в элитном дивизионе чемпионата Украины. Такая возможность у боксера может появиться в следующем сезоне УПЛ.

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Любимая команда Усика

Чемпион WBA, WBO, IBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик в детстве занимался футболом в симферопольской Таврии. Впрочем, его любимой командой остается киевское Динамо. 36-летний боксер рассказал о своем знакомстве с грандом украинского футбола.

"Динамо – команда, с которой меня познакомил мой отец, которого уже нет. Когда я пришел на стадион Таврии, он еще не был реконструирован, скамейки, на которых сидели, были деревянные, как рельсы составлены.

Был 2001 или 2002 год, когда Таврия играла с Динамо. Насколько я помню, Таврия победила 4:3. Это безумная игра была. От отца я слышал, что это такая команда, Динамо, по телевизору смотрел, а тут я познакомился вживую с этой командой. С тех пор я болею за этот клуб. Думаю, что это такая дань отцу, который знакомил меня со спортом. Для меня, конечно, этот клуб родной", – поделился воспоминаниями Усик.

Справка. Скорее всего, Александр Усик вспомнил матч Таврия – Динамо, состоявшийся в 1999 году и завершившийся со счетом 3:3. Тогда в команде Лобановского отличились Косовский, Ребров и Шевченко. Симферопольцы сумели спастись от поражения благодаря хет-трику Осипова.

Именно против бело-синих Усик планирует сыграть в УПЛ. Против своих любимцев Александр сыграет в составе Полесья, которое на всех парах несется в Премьер-лигу.

"Полесье, потому что Геннадий Владиславович, мой старший друг, владелец этого клуба. Я буду поддерживать этот клуб, он мне нравится. Там крутые ребята. Не смотря на то, что там возрастные ребята, они чувствуют себя на 20 лет. Но Динамо в сердце.

Когда Полесье выйдет в Премьер-лигу, то я буду играть за них в УПЛ против Динамо", – признался Усик.