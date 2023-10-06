Житомирське Полісся в меншості здобуло сенсаційну перемогу над київським Динамо (3:2). За перебігом подій на полі спостерігав чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.

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Порада Усика

Зірка світового боксу має чинний контракт з "вовками", але у звітному поєдинку не зміг допомогти своїм одноклубникам. Проте Олександр розповів про секрет успіху дебютанта УПЛ.

Виявляється, що все дуже просто.

В церкву треба ходити перед іграми та перед поєдинками. Дякувати, що все Слава Богу,

– прокоментував звитягу Полісся Усик.

Відео з коментарем Усика

Раніше Олександр Усик розповів про свою заповітну мрію. Боксер, який розпочинав свій спортивний шлях у спортшколі сімферопольської Таврії, прагнув зіграти проти київського Динамо.

Однак у матчі 10-го туру Усик лише морально допомагав Поліссю. Очевидно, що після бою з Дюбуа Олександр не встиг відновити свою футбольні навички.

Тож цілком можливо, що вже в другому колі ніщо не завадить чемпіону світу з боксу втілити свою мрію. Зазначимо, що Усик підписав угоду з дебютантом УПЛ на рік.

Варте уваги. Нагадаємо, що нещодавно Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракт на бій. Переможець мегафайту вперше з 1999 року стане абсолютним чемпіоном хевівейту. Бій може відбутися 23 грудня цього року або в січні 2024 року.