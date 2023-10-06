Житомирське Полісся в меншості здобуло сенсаційну перемогу над київським Динамо (3:2). За перебігом подій на полі спостерігав чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик.
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Порада Усика
Зірка світового боксу має чинний контракт з "вовками", але у звітному поєдинку не зміг допомогти своїм одноклубникам. Проте Олександр розповів про секрет успіху дебютанта УПЛ.
Виявляється, що все дуже просто.
В церкву треба ходити перед іграми та перед поєдинками. Дякувати, що все Слава Богу,
– прокоментував звитягу Полісся Усик.
Відео з коментарем Усика
Раніше Олександр Усик розповів про свою заповітну мрію. Боксер, який розпочинав свій спортивний шлях у спортшколі сімферопольської Таврії, прагнув зіграти проти київського Динамо.
Однак у матчі 10-го туру Усик лише морально допомагав Поліссю. Очевидно, що після бою з Дюбуа Олександр не встиг відновити свою футбольні навички.
Тож цілком можливо, що вже в другому колі ніщо не завадить чемпіону світу з боксу втілити свою мрію. Зазначимо, що Усик підписав угоду з дебютантом УПЛ на рік.