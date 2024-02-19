Как будто другая реальность: Усик вспомнил, какой была его первая в жизни зарплата
Источник:YeSport
Украинский чемпион мира по боксу Александр Усик ждет своего заветного поединка за абсолют в хевивейте против Тайсона Фьюри. Украинец может не только воплотить в реальность свою боксерскую мечту, но и солидно обогатиться.
Промоутер украинца Александр Красюк уже сравнил гонорары Александра Усика и Владимира Кличко, который в 2013-м году перебоксировал "русского витязя" Александра Поветкина.
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Теперь Усик зарабатывает миллионы
Представитель команды 37-летнего боксера из Симферополя заверил, что для Усика это будет самый большой контракт в его карьере за поединок с Тайсоном Фьюри. Речь шла о более 17 миллионах долларов. Именно столько Кличко-младший получил за победу над россиянином.
Напомним, что свой самый большой гонорар украинец заработал после реванша с Энтони Джошуа. Тогда европейская пресса сообщала, что Александр обогатился около 30 миллионами.
Это космические деньги, если сравнивать их с первой зарплатой в жизни Александра Усика.
37-39 гривен,
– ответил Усик.
Именно столько боксер получил впервые в своей жизни.
Интересно, что было много инсайдов о ориентировочном гонораре Усика за бой с "Цыганским королем". По информации известного инсайдера Майкла Бенсона, украинский чемпион мира по боксу может получить до 68 миллионов долларов.
- Вспомним, что бой Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля. Однако в начале последнего месяца зимы Тайсон травмировался во время одного из спаррингов. Британец получил рассечение над правым глазом, из-за которого пришлось перенести встречу за абсолют на 18 мая.
- Хотя было очень много сомнений относительно правдивости повреждения Фьюри, который уже вернулся к тренировкам.