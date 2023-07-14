"Зеленскому следует волноваться": Усик заявил о намерениях баллотироваться в президенты

Александр Усик наконец-то получил своего следующего соперника после того, как Тайсон Фьюри избежал встречи с абсолютом. Украинский боксер рассказал о планах вне ринга.

Без одного пояса абсолютный чемпион мира сойдется на ринге против Дэниела Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа в польском Вроцлаве.

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Амбициозные планы Усика в политике

Однако в мыслях Александра Усика до сих пор есть место Тайсону Фьюри, владеющему поясом WBC, которого так не хватает украинцу, чтобы стать абсолютным чемпионом мира.

Также украинский боксер рассказал о планах вне ринга, связанных с политикой. У Владимира Зеленского появится солидный конкурент.

Пойду в крузервейт, еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты. Следует ли Зеленскому волноваться? Зеленский спокоен, потому что у него есть сила,

– сказал Усик.

Напомним, что Усик является послом платформы UNITED24, инициатором которой стал сам Зеленский.