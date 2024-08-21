Попереду на українця очікує реванш із "Циганським королем". Подальші ж кроки щодо виступів Олександра наразі невідомі.

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Має виконати місію

Він розповідав, що може повернутися у крузервейт або ж навіть спробувати себе в ММА чи боях на голих кулаках. Також активно ходять розмови про можливість проведення третього бою з Ентоні Джошуа.

Чемпіон WBA, WBC, WBO та IBO у надважкій вазі розповів, що його мама просить про зовсім інше. Вона хоче, щоб син завершив карʼєру, проте Олександр наразі не готовий піти з боксу.

"Моя мама каже мені це після кожного бою. Вона дуже хвилюється. Це ж моя мама. Вона турбується про моє здоровʼя та безпеку. Вона плаче, знаю, вона боїться. Але є шлях, який потрібно пройти – мені потрібно ще багато зробити в боксі. Люблю її неймовірно, але моя робота ще не закінчена.

Мама – найближча мені людина. Знаю, скільки страждань вона пережила зі мною, коли я хворів чи мав якісь проблеми. Знаю, як вона все це пережила, як вона не спала, турбуючись про мене. Не хочу знову її непокоїти, але маю місію, яку потрібно виконати. Не можу просто так залишити це", – сказав Усик.

Цікаво. Раніше Олександр Усик розкрив свій улюблений клуб АПЛ. Він також назвав гравців, які найбільше подобалися в ранньому віці.

Нагадаємо, що 37-річний Усик проведе реванш із Ф'юрі 21 грудня. Наразі в активі українця 22 бої на професійному рівні, в яких він здобув усі перемоги.