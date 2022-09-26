Во вторник национальная сборная Украины по футболу проведет решающую игру в Лиге наций. В последнем туре команда Петракова померяется силами с шотландцами.

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Перед игрой в Кракове наша команда провела тренировки. На нем СМИ заметили чемпиона мира по боксу Александра Усика, владеющего поясами WBA, WBO и IBF в сверхтяжелом весе.

Усик на тренировке сборной Украины:

Украинец посетил лагерь национальной команды, чтобы поддержать игроков перед важной битвой. Усик о чем-то общался с капитаном сборной Андреем Ярмоленко в присутствии своего сына.

Только победа с Шотландией

Победа над Арменией позволила нашей команде набрать 10 очков в группе, но Шотландия все равно остается впереди. Расстояние – два балла.

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Лобная игра Украины пройдет 27 сентября в Кракове, начало – в 21:45 по киевскому времени. В дуэли с Шотландией наша команда будет бороться за выход в дивизион Лиги наций. Нас устроит только победа.