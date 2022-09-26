У вівторок національна збірна України з футболу проведе вирішальну гру у Лізі націй. В останньому турі команда Петракова поміряється силами із шотландцями.

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Перед грою у Кракові наша команда провела тренування. На ньому ЗМІ помітили чемпіона світу з боксу Олександра Усика, який володіє поясами WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Усик на тренуванні збірної України:

Українець завітав до табору національної команди, щоб підтримати гравців перед важливою битвою. Усик про щось спілкувався із капітаном збірної Андрієм Ярмоленком у присутності свого сина.

Тільки перемога із Шотландією

Перемога над Вірменією дозволила нашій команді набрати 10 балів в групі, але Шотландія все одно залишається попереду. Відстань – два бали.

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Лобова гра України пройде 27 вересня у Кракові, початок – о 21:45 за київським часом. У дуелі із Шотландією наша команда буде боротись за вихід в дивізіон А Ліги націй. Нас влаштує тільки перемога.