Усик приехал в гости к раненым украинским военным в госпиталь в Кривом Роге

Александр Усик вернулся в Украину после победного реванша против Энтони Джошуа. Боксер продолжает поддерживать украинских военных.

Именно украинские защитники уговорили Александра Усика покинуть Украину ради возвращения на ринг. Боксер посетил военных, убедивших, что Александру нужно ехать за границу и провести реванш против Энтони Джошуа.

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Поддерживает украинских бойцов

Как оказалось, это была удачная идея, ведь Усик во второй раз победил британца.

После возвращения в Украину Усик не остановился помогать и поддерживать наших бойцов. Чемпион мира приехал в гости к раненым украинским военным в госпиталь, что в Кривом Роге.

Такие звездные гости только поднимают дух наших бойцов, которые после сложных ранений и продолжительного восстановления планируют снова ехать на передовую.

Усик посетил раненых бойцов: смотрите видео

Еще раньше Эгис Климас, менеджер украинского боксера, рассказал, что Усик находится на передовой. Но не с оружием в руках, а ободряет бойцов.

Напомним, что в 2023 году Усик планирует провести бой за звание абсолютного чемпиона мира по тяжелому весу. А для этого нужно выйти в ринг против Тайсона Фьюри.