Олександр Усик напередодні Олімпіади-2024 вже зустрічався з українськими спортсменами, щоб підтримати їх. А відтепер боксер прибуде ще і до Парижа.

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Мотивація від Усика

Олександр перед Олімпіадою-2024 роздав українським боксерам конверти з грошима.

Зокрема чемпіон пообіцяв спортсменам скажені призові за здобуті медалі на турнірі. Золоту медаль Усик оцінив у 80 тисяч доларів, срібну – в 70, бронзову – в 50 тисяч доларів.

Довідка. Україну у боксі на Олімпіаді-2024 представлятимуть Олександр Хижняк, Айдер Абдураімов та Дмитро Ловчинський.

Нагадаємо, що турнір триватиме до 11 серпня. В свою чергу. Олександр Усик у 2012 році завоював золоту медаль на Олімпійських іграх.