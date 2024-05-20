"Немножко помятое": Усик показал как выглядит его лицо после боя с Фьюри

Александр Усик победил в бою против Тайсона Фьюри. Украинец показал свое лицо спустя несколько дней после поединка.

В ночь с 18 на 19 мая в столице Саудовской Аравии состоялся бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, где они соревновались за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. После поединка украинец был госпитализирован.

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Александр Усик записал первое видео после боя

Украинский боксер показал как выглядит его лицо после поединка с Тайсоном Фьюри, отметив, что оно "немножко помятое". Также он поблагодарил украинцев и всех, кто поддерживает Украину и его лично.

Лицо Александра Усика после боя с Тайсоном Фьюри: смотрите видео

Александр Усик стал лучшим боксером мира рейтинга P4P по версии The Ring. Лидерство потерял японец Наоя Инуэ.

Отметим, что украинский боксер стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте за последнюю четверть века. Последний раз в 1999 году такой статус имел Леннокс Льюис.