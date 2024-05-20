У ніч з 18 на 19 травня у столиці Саудівської Аравії відбувся бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, де вони змагалися за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Після поєдинку українець був госпіталізований.

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Олександр Усик записав перше відео після бою

Український боксер показав як виглядає його обличчя після поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, зазначивши, що воно "трошки пом'яте". Також він подякував українцям та всім, хто підтримує Україну і його особисто.

Обличчя Олександра Усика після бою з Тайсоном Ф'юрі: дивіться відео

Важливо! Олександр Усик став найкращим боксером світу рейтингу P4P за версією The Ring. Лідерство втратив японець Наоя Інуе.

Зазначимо, що український боксер став першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті за останню чверть століття. Востаннє у 1999 році такий статус мав Леннокс Льюїс.