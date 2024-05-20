Украинский боксер Александр Усик навсегда вписал свое имя в историю бокса, став первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в хевивейте, а также первым в истории боксером, который объединил аж четыре самых престижных пояса.

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Карл Фроч посоветовал Александру Усику завершить карьеру

Бывший чемпион Карл Фроч дал совет Александру Усику. По мнению легенды бокса, Усику не нужно соглашаться на новые поединки, ведь он достиг всего, о чем можно мечтать, не проиграв при этом ни одного поединка и заработав достаточно денег для обеспеченной дальнейшей жизни.

"Я думаю, единственное, что сделает Усик – завершит карьеру, или он проведет реванш, или уйдет на пенсию. Ему нечего доказывать. Он дважды победил Эй Джея, а теперь победил Тайсона Фьюри.

По моему мнению, ему пора завершить карьеру, он сделал все, что нужно, заработал достаточно денег, освоил игру. Больше нечего делать. Абсолютный чемпион в крузервейте, абсолют в хевивейте, ему 37 лет, он приближается к 40", – сказал Карл Фроч.

Напомним, в ночь с 18 на 19 мая Александр Усик раздельным решением судей победил британца Тайсона Фьюри в поединке за все пояса супертяжелого веса. "Цыганский король" жаждет реванша, на который украинец ответил согласием.