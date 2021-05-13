Сколько весит Усик
В конце октября 2020 года Усик провел бой с Дереком Чисорой. Официальное взвешивание перед тем боем показало, что украинец весит 98,4 килограмма.
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Весной 2021 года Усик начал публиковать фотографии с новым весом. 34-летний боксер опубликовал несколько фотографий, где весы под ним показали 101, 102, а затем 103 килограмма.
Новый рекорд Усика – 105 килограммов.
Как дела, хэвивейт? I'm feel. I'm very feel,
– сказал Усик.
- Следует заметить, что Усик набрал вес, как ведущие боксеры хевивейта. Например, Деонтей Уайлдер перед реваншем с Тайсоном Фьюри весил 104,4 килограмма. Энтони Джошуа в предыдущем поединке против Кубрата Пулева продемонстрировал вес 108,8 килограмма.