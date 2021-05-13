Сколько весит Усик

В конце октября 2020 года Усик провел бой с Дереком Чисорой. Официальное взвешивание перед тем боем показало, что украинец весит 98,4 килограмма.

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Весной 2021 года Усик начал публиковать фотографии с новым весом. 34-летний боксер опубликовал несколько фотографий, где весы под ним показали 101, 102, а затем 103 килограмма.

Новый рекорд Усика – 105 килограммов.

Как дела, хэвивейт? I'm feel. I'm very feel,

– сказал Усик.