Поддержка королей из 24-й бригады ВСУ от чемпиона мира: видео с пламенным спичем Усика

Украинский боксер Александр Усик посетил на передовой защитников нашего государства. В знак поддержки украинских воинов чемпион записал мотивирующее видео.

Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик нашел несколько дней в своем плотном графике для посещения украинских воинов. Боксер побывал на передовых позициях и даже отправил несколько "подарков" для окупантов.

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Пожелания королям от чемпиона

Прославленный спортсмен приехал в Донецкую область для поддержки боевого духа украинских военных, работающих в самых горячих точках. Украинский чемпион записал видео для воинов 24-й бригады ВСУ имени короля Даниила, в котором пожелал скорейшей победы.

Ребятам из 24-й бригады хочу пожелать победы. Чтобы они вернулись домой живыми, с победой, счастливы и с улыбкой. И непременно силы. Короли, силы вам!,

– сказал Усик.

Видео обращения Усика к воинам 24-й бригады

Усик на гуманитарном фронте Украины