Поддержка королей из 24-й бригады ВСУ от чемпиона мира: видео с пламенным спичем Усика
Источник:Фейсбук 24 ОМБр имени короля Даниила
Украинский боксер Александр Усик посетил на передовой защитников нашего государства. В знак поддержки украинских воинов чемпион записал мотивирующее видео.
Чемпион мира по боксу по версиям WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик нашел несколько дней в своем плотном графике для посещения украинских воинов. Боксер побывал на передовых позициях и даже отправил несколько "подарков" для окупантов.
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Пожелания королям от чемпиона
Прославленный спортсмен приехал в Донецкую область для поддержки боевого духа украинских военных, работающих в самых горячих точках. Украинский чемпион записал видео для воинов 24-й бригады ВСУ имени короля Даниила, в котором пожелал скорейшей победы.
Ребятам из 24-й бригады хочу пожелать победы. Чтобы они вернулись домой живыми, с победой, счастливы и с улыбкой. И непременно силы. Короли, силы вам!,
– сказал Усик.
Видео обращения Усика к воинам 24-й бригады
Усик на гуманитарном фронте Украины
- Напомним, что Александр Усик является послом платформы UNITED24, инициатором которой является президент Украины Владимир Зеленский. Чемпион мира активно занимается благотворительными делами.
- В частности, Александр занимается восстановлением разрушенного дома в Ирпене.
- Также Усик часто навещает раненых военных в госпиталях, поддерживая боевой дух.
- Александр Усик, как и все украинцы, ждет скорейшего освобождения родного Крыма. Во время своих поединков чемпион каждый раз напоминает, что Крым – это Украина.