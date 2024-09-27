27 сентября на официальной странице мужского глянцевого журнала Playboy в инстаграме вышла фотография с Александром Усиком. Боксер отрицает свою причастность к фотосессии в популярном издании, об этом сообщает Ruthless Figters.

Читайте также "Он не знает, как проигрывать": Усик признан лучшим хевивейтером современности

Реакция Усика на свое фото в Playboy

Украинский чемпион в супертяжелом весе отреагировал на свою фотографию в популярном журнале Playboy. Усик коротко ответил на публикацию издания написав в инстаграме: "Ложь".

Промоутерское агентство Александра Усика обратилась к пресс-службе Playboy с просьбой выдали фото с боксером. Добавив к этому, что они не имеют права публиковать фотографии со спортсменом без предварительной договоренности.

Напомним, что 21 декабря 2024 года Александр Усик встретится с Тайсоном Фьюри в рамках реванша за чемпионские титулы. Самое ожидаемое событие года состоится в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.